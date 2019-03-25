 
 
Назад
 
Войти
Меню
КаталогНовости
Новости
 
 
 
 
Поиск
Цена (р.):
Выберите категорию:
Бренд:
б/у:
Результатов на странице:
Каталог
 
Новости
 
 
 
Войти
0
0
0 Сравнение 0 Корзина
MrFinn ноутбуки и компьютеры из Европы
Профессиональная компьютерная техника из Европы с гарантией и доставкой по России
Меню
 
+7(901) 309-53-44
 
WhatsApp
Viber
Telegram
Заказать звонок
Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8, оф. 804
Войти
0
0
 
 
НОУТБУКИ ПО ПАРАМЕТРАМ
HP, Dell, Lenovo, Fujitsu, Panasonic с гарантией 6 месяцев
ВЫБРАТЬ
 
 
Выгода до 50%
по сравнению с аналогичным новым оборудованием
Проконсультироваться
1
2
Специальные предложения
Dell Latitude 3380 Быстрый просмотр
б/у
Dell Latitude 3380
Артикул: dl3380-8
 
Intel Pentium 4415U 2.3GHz, 8Gb, SSD 128Gb, матовый 13.3" 1368x768
Бренд
Dell
Оперативная память
8Gb
Накопитель
SSD 128Gb
Экран
матовый 13.3" 1368x768
Видеокарта
Intel HD 610
Беспроводная связь
WiFi, Bluetooth
Процессор
Intel Pentium
Характеристики
16 000 р.
Количество:
Характеристики
В наличии
Lenovo ThinkCentre M910z Быстрый просмотр
б/у
Lenovo ThinkCentre M910z
Артикул: 10NRS06900
 
Intel Quad Core i7-7700 3.6-4.2GHz (4 ядра, 8 потоков), 32Gb, SSD 512Gb, матовый сенсорный FullHD iPS экран 23.6" 1920x1080
Бренд
Lenovo
Оперативная память
32Gb
Накопитель
SSD 512Gb
Экран
матовый сенсорный FullHD iPS экран 23.6" 1920x1080
Видеокарта
Intel HD 630
Процессор
Intel Core i7
Характеристики
73 000 р.
Количество:
Характеристики
В наличии
Fujitsu Esprimo Q556 v2 Быстрый просмотр
б/у
Fujitsu Esprimo Q556 v2
Артикул: Q5562P0016
 
DM, Intel Quad Core i5-7400T 2.4-3.0GHz, 8Gb, SSD 256Gb, Intel HD 630
Бренд
Fujitsu
Оперативная память
8Gb
Накопитель
SSD 256Gb
Видеокарта
Intel HD 630
Процессор
Intel Core i5
Характеристики
25 000 р.
Количество:
Характеристики
В наличии
Fujitsu STYLISTIC R726 Быстрый просмотр
б/у
Fujitsu STYLISTIC R726
Артикул: CP707126
 
Intel Core i5-6300U 2.4-3.0GHz, 8Gb, SSD 256Gb, сенсорный FullHD iPS экран 12.5" 1920x1080
Бренд
Fujitsu
Оперативная память
8Gb
Накопитель
SSD 256Gb
Экран
сенсорный FullHD iPS экран 12.5" 1920x1080
Видеокарта
Intel SkyLake 520
Беспроводная связь
Wi-Fi, BlueTooth, WWAN LTE (Sierra Wireless EM7305)
Процессор
Intel Core i5
Характеристики
28 000 р.
Количество:
Характеристики
В наличии
Samsung Galaxy Tab Active LTE Быстрый просмотр
б/у
Samsung Galaxy Tab Active LTE
Артикул: SM-T365N
 
Samsung Galaxy Tab Active (SM-T365N), защищенный планшет 8", 1280x800, встроенная память 16 Гб, слот microSDXC, до 64 Гб, Android 5.1, ОЗУ 1.5 Гб, процессор Qualcomm Snapdragon APQ8026 1200 МГц, Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, GPS, NFC, Камеры 3.1 и 1.2 Мпикс, акселерометр, размеры 126x213x10 мм, вес 393 г
Бренд
Samsung
Накопитель
16Gb
Беспроводная связь
Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, GPS, NFC
Характеристики
10 000 р.
Количество:
Характеристики
В наличии
Toshiba Tecra Z40-C Быстрый просмотр
б/у
Toshiba Tecra Z40-C
Артикул: PT465E
 
Intel Core i5-6200U 2.3-2.8GHz, 8Gb, SSD 256Gb, матовый FullHD IPS 14" 1920x1080
Бренд
Toshiba
Оперативная память
8Gb
Накопитель
SSD 256Gb
Экран
матовый FullHD IPS 14" 1920x1080
Видеокарта
Intel HD 5500
Беспроводная связь
Wi-Fi, BlueTooth, WWAN LTE (Sierra Wireless EM7305)
Процессор
Intel Core i5
Характеристики
25 000 р.
Количество:
Характеристики
В наличии
Хит сезона

Быстрые и "долгоиграющие" ноутбуки на базе ОС Google Chrome

Lenovo Chromebook 500e Быстрый просмотр
б/у
Lenovo Chromebook 500e
Артикул: 81ES0005NC
 
Intel Celeron Quad Core N3450 1.1-2.2GHz, 4Gb, 32Gb, сенсорный iPS 11.6" экран 1366x768
Бренд
Lenovo
Оперативная память
4Gb
Накопитель
32Gb
Экран
сенсорный iPS 11.6" экран 1366x768
Видеокарта
Intel HD
Беспроводная связь
Wi-Fi, BlueTooth
Процессор
Intel Celeron
Характеристики
12 000 р.
Количество:
Характеристики
В наличии
Acer Chromebook трансформер Быстрый просмотр
б/у
Acer Chromebook трансформер
Артикул: acb-N16Q14
 
Intel Celeron N3350 1.1-2.4GHz, 4Gb, 64Gb, сенсорный iPS 11.6" экран 1366x768
Бренд
Acer
Оперативная память
4Gb
Накопитель
64Gb
Экран
сенсорный iPS 11.6" экран 1366x768
Видеокарта
Intel HD
Беспроводная связь
Wi-Fi, BlueTooth
Процессор
Intel Celeron
Характеристики
14 000 р.
Количество:
Характеристики
В наличии
Lenovo ThinkPad Yoga 11e Chromebook Быстрый просмотр
б/у
Lenovo ThinkPad Yoga 11e Chromebook
Артикул: 20DBS03300
 
Intel Celeron Quad Core N2940 1.83-2.25GHz, 4Gb, 16Gb, сенсорный iPS 11.6" экран 1366x768
Бренд
Lenovo
Оперативная память
4Gb
Накопитель
16Gb
Экран
сенсорный iPS 11.6" экран 1366x768
Видеокарта
Intel HD
Беспроводная связь
Wi-Fi, BlueTooth
Процессор
Intel Celeron
Характеристики
9 000 р.
Количество:
Характеристики
В наличии
Lenovo ThinkPad 11e Chromebook Быстрый просмотр
б/у
Lenovo ThinkPad 11e Chromebook
Артикул: 20DU009MN
 
Intel Celeron Quad Core N2940 1.83-2.25GHz, 4Gb, 16Gb, матовый экран 11.6" 1366x768
Бренд
Lenovo
Оперативная память
4Gb
Накопитель
16Gb
Экран
матовый экран 11.6" 1366x768
Видеокарта
Intel HD
Беспроводная связь
Wi-Fi, BlueTooth
Процессор
Intel Celeron
Характеристики
8 500 р.
Количество:
Характеристики
В наличии
HP Chromebook 11 G4 Быстрый просмотр
б/у
HP Chromebook 11 G4
Артикул: N1A81EA
 
Intel Celeron N2840 2.16-2.58GHz, 4Gb, 16Gb, матовый 11.6" 1366x768
Бренд
HP
Оперативная память
4Gb
Накопитель
16Gb
Экран
матовый 11.6" 1366x768
Видеокарта
Intel HD
Беспроводная связь
Wi-Fi, BlueTooth
Процессор
Intel Celeron
Характеристики
8 500 р.
Количество:
Характеристики
В наличии
Dell Chromebook 11 Быстрый просмотр
б/у
Dell Chromebook 11
Артикул: P22T001
 
Intel Celeron N2840 2.16-2.58GHz, 4Gb, 16Gb, cенсорный iPS экран 11.6" 1366х768
Бренд
Dell
Оперативная память
4Gb
Накопитель
16Gb
Экран
cенсорный iPS экран 11.6" 1366х768
Видеокарта
Intel HD
Беспроводная связь
Wi-Fi, BlueTooth
Процессор
Intel Celeron
Характеристики
9 500 р.
Количество:
Характеристики
В наличии

ноутбуки на базе облачной ОС Google Chrome способны работать и в режиме OffLine и выполнять полный список необходимых повседневных задач. А максимальная интеграция с Вашим телефоном, привычными сервисами от Google, моментальная загрузка и долгое время автономной работы добавит плюсов к решению о покупке этих устройств.

Часто ищут
 
 
Ноутбуки Lenovo
 
 
Ноутбуки Fujitsu
 
 
Компьютеры
 
 
Мониторы
Новости
 
Почему MrFinn
Подробнее о компании
Большой выбор техники
Отправка в любой город РФ
Отсутствие рисков
Отличная экономия
Apple
Dell
Fujitsu
HP
Lenovo
Panasonic
Toshiba
Все бренды
FullHD
iPS
ultrabook
подсветка
Core i5
Core i7
видеокарта
Аксессуары
Touch
4G LTE модем
мощные
MWS
трансформер
RS-232
планшетный
Chromebook
защищенный
моноблок
Наши советы
Читать все
 
Закончилась лицензия на Microsoft Office? Что делать?
Смотреть
 
Ноутбук, моноблок, компьютер с системным блоком. Что выбрать?
Смотреть
 
Разговариваете со своими устройствами? Голосовые помощники для Android.
Читать
 
Подхватили "вирус"? Скорее лечитесь!
Читать
 
Как узнать, лицензионная ли Windows установлена на компьютере?
Смотреть
Читать все
Отзывы о магазине
Читать все
Приобретённый в МрФинн мини пк хорошо работает, выдерживает приличные нагрузки при программировании и от запросов к базам данных. Если учесть разумную стоимость и быструю доставку, то определенно можно рекомендовать данный магазин. К тому же есть наклейка с ключом Windows. Если у вас какой-то старенький компьютер и хочется чего-то по-лучше, то такая б/у техника - это интересный вариант. Затраты заметно меньше, чем на новую, но производительности хватит на несколько лет.
Евсторий Матвеевич Булгаков
Приятно удивлён работой магазина. Срочно понадобился ноутбук для менеджера, выбрал модель, договорился о том, чтобы посмотреть вживую в офисе. Продавец продемонстрировал выбранную модель, состояние "как новая", именно то, что нужно. Договорились об оплате по безналу. По итогу, демонстрация/оплата/самовывоз - максимально быстро. Отдельно хочу отметить, что магазин пошел навстречу с вопросом самовывоза, после окончания времени работы. Однозначно буду обращаться ещё, и рекомендовать.
matrasy-nedorogo-ru
Если вас не парят мелкие царапки на корпусе, вы спокойно юзаете гаджеты не дрожа над ними из-за пылинок, рекомендую брать! Покупаю здесь не первый раз и довольна, как слон😊 Сначала взяла классный монитор ThinkVision, для работы в граф.редакторах🔥 Потом взяла планшет samsung galaxy. И пару ноутов на всю семью🤗👍 Всё исправно работает и радует💯 Скоро приду за оперативкой!
olga.os.2014
Приобрели недавно ноутбук, Lenovo , очень понравился, работает, как и было заявлено очень быстро. Покупкой довольна, продавец все обьяснил показал, подобрал ноутбук по нашему желанию. Огромное спасибо.
Татьяна Шабардина
Читать все

Компьютерная техника из Европы

Хороший выбор, приемлемые цены и четкий сервис всегда были визитной карточкой магазина MrFinn. Сегодня, когда купить компьютер б/у в СПб является для вас задачей № 1, мы предлагаем в этом убедиться. 

Покупая компьютер или ноутбук б/у в магазине MrFinn в СПб, будьте уверены: 

  • это европейская техника, прошедшая полную диагностику и всестороннюю проверку;
  • вашему вниманию предложены только престижные и качественные модели бизнес-серий;
  • каждая модель была в эксплуатации не более 2-3 лет.

По доступным ценам и под заданные требования здесь можно купить не только компьютерную технику, но и принтеры, сканеры, МФУ, системные блоки и графические станции, серверное и сетевое оборудование, телефоны и смартфоны, телевизоры, ЖК-дисплеи, панели и др. Если вы не привыкли идти на компромисс с качеством, но не готовы переплачивать, MrFinn — ваш правильный выбор. Выбирайте подходящее из имеющегося в наличии, доставим в любой город России. 

Если по каким-то причинам купить компьютер или ноутбук б/у сегодня вы не готовы, не поленитесь подписаться на нашу рассылку «Акции и спецпредложения». В нужный момент она поможет вам решить вопрос покупки быстро и недорого.